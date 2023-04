Post Malone, David Kushner ve Jessie Ware'dan yepyeni çıkışlar

Post Malone – ''Chemical''

Amerikalı rapçi, şarkıcı, söz yazarı, yapımcı ve gitarist olan, GRAMMY ödülü adayı sanatçı Post Malone, Universal Music etiketiyle "Chemical" isimli yepyeni çıkışıyla geri döndü.



"Chemical", Post Malone’un en çok beklenen albümlerinden biri olan beşinci uzun metrajlı albümünün bir parçası. Bu şarkı, Post Malone'un yeni döneminin şafağını işaret ediyor.



David Kushner – ''Daylight''



Yükselen şarkıcı-söz yazarı David Kushner, prodüktörlüğünü Rob Kirwan'ın (Hozier,"Take Me To Church") üstlendiği ve merakla beklenen yeni single'ı "Daylight "ı paylaştı.



12 aydan kısa bir sürede 610 milyondan fazla küresel dinleyici akışı, 3 milyondan fazla aylık Spotify dinleyicisi, 24,5 milyon YouTube görüntülemesi ve 70 milyondan fazla TikTok beğenisi ile David Kushner, benzersiz tonu ve hikaye anlatma yeteneği ile ateşli bir hayran kitlesi oluşturdu. Prodüktörlüğünü Ron Kirwan'ın üstlendiği "Daylight", Kushner'in yakında çıkacak ilk albümünden uzun süredir beklenen ikinci tekli.



Jessie Ware – ''Begin Again''



Jessie Ware'in yepyeni single'ı 'Begin Again', Jessie’nin gelecek albümü ‘’That! Feels Good!’’ için yazılan ilk şarkılardan biri. Güney Amerika'da geçirdiği zamandan esinlenerek yazdığı şarkı; Brezilya'nın sıcağını, terini ve duygusallığını kapsıyor. ‘’Begin Again’’ sınırsız enerji ve çok fazla groove yayan, parlak ve görkemli bir disko parçası.

Mercury ödüllü ve 6 kez BRIT adayı şarkıcı ve söz yazarı Jessie Ware, Ware'in neden İngiliz Pop müziğinin en saygı duyulan, hayranlık duyulan ve sevilen seslerinden biri olduğunu ortaya koyan olağanüstü yeni bir albümle geri dönüyor.

