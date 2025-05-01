Aile Hekimliği çalışanlarından 1 Mayıs mesajı!

Aile Hekimliği sisteminde son dönemde yapılan düzenlemeler hem aile hekimlerini hem de vatandaşları zor durumda bırakmaya devam ediyor. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde süregelen hak ihlallerine dikkat çekti. Dr. Kandemir, yaşanan mağduriyetlere karşı Ekim ayından bu yana uyarılarda bulunduklarını ancak seslerinin duyulmadığını belirterek, konunun aciliyetine vurgu yaptı. Kandemir, “eziyet haline gelen” mevcut yönetmelik nedeniyle hem çalışanlar hem de sağlık hizmeti alan vatandaşlar ciddi bir kaosun içine sürüklenmiş durumda.



Kesinti Üstüne Kesinti: Emek Göz Ardı Ediliyor

AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, yeni yönetmelikle birlikte aile hekimliği sistemine entegre edilen birçok kesintinin çalışanları mağdur ettiğine dikkat çekiyor.

İlaç yazımı

Memnuniyet anketleri

Hastane başvuru oranları

Muayene sayıları

Bu kriterlere bağlı olarak yapılan kesintilerin yanı sıra şimdi de nüfus kaydırmaları, çalışanları hem maddi hem de idari açıdan zora sokmuş durumda. Özellikle ay sonlarında yapılan bu işlemlerin, tüm işlemlerini tamamlamış aile hekimleri için haksızlık yarattığı belirtiyor.

“Giderek artan Vergi yükü altında eziliyoruz”



Dr. Ahmet Kandemir; “Aile Sağlığı Merkezleri’ne (ASM) gelmeyen hastalardan yapılan kesintiler ile yüksek vergi yükü, aile hekimliği çalışanlarının sırtındaki yükü artırıyor. Hem finansal hem de psikolojik baskı altındaki çalışanlar olarak sistemin sürdürülemez bir hale geldiğini ifade etmek gerekiyor.” dedi.



Boş Kalan Birimler Mağdur olan Vatandaşlar ve Aile Hekimliği Çalışanları

Artan baskılar sonucunda aile hekimliği birimlerinde boşalmalar yaşanıyor. Bu da ilgili bölgelerde vatandaşların nitelikli sağlık hizmetine erişimini güçleştiriyor. Tercih edilmeyen, sürekli devreden aile hekimliği pozisyonları, sağlık sisteminin zayıf noktalarına işaret ediyor.

Dr. Ahmet Kandemir, Sağlık Bakanlığı’na net bir mesaj veriyor:

“Bakanlığı tekrar uyarıyoruz. Daha fazla mağduriyet oluşmadan bu eziyet yönetmeliğine acilen müdahale edilmeli. Aile hekimliği çalışanları ve vatandaşın sağlık hizmeti alımı kaosa sürüklenmemeli.”

Mücadele Devam Edecek: “Ya Hep Birlikte Ya Hiçbirimiz”

AHESEN, sadece çalışanların değil, vatandaşların da sağlıklı ve sürdürülebilir bir sistem içinde hizmet alabilmesi için mücadeleyi sürdüreceğini vurguluyor.

Dr. Kandemir: “Meslektaşlarımızın çalışma koşulları iyileştirilene kadar uyarılarımıza, mücadelemize ve eylemlerimize devam edeceğiz. Ya hep birlikte ya hiçbirimiz.”

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