  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Pendik’te Resul Dindar şov  

Pendik’te Resul Dindar şov

Pendik’te Resul Dindar şov  

Resul Dindar konserleriyle şehirlere damga vurmaya devam ediyor. Kahramanmaraş konserinin ardından turnesinin ikinci gününde bu kez Pendik’te hayranlarını mest etti. Pendik belediyesinin düzenlediği Kahve Festivali / 30 Ağustos özel konseri kapsamında sahil meydanını dolduran on binlerce sevenine müzik şöleni yaşattı.

Pendik’te Resul Dindar şov  
30 Ağustos Zafer Bayramı’nı anarak konserine başlayan Karadenizin sevilen sesi Resul Dindar kendine has yorumu, güçlü sahne enerjisi ve sempatik tavırlarıyla dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Resul Dindar konserde; Hiç, Doldum Dolana Kadar, Sevduğum Diyeceğum, Nayino, E Gürgen Ağaçları gibi en sevilen şarkılarının yanı sıra poptan arabeske; horonlardan oyun havalarına kadar uzanan geniş repertuarıyla dinleyiciden sık sık büyük alkış aldı. Sahnesinin bir bölümününde kızı Meliha Ela Dindar’ı sahneye alarak coşkulu anlar yaşattı. Kemençeyle yaptıkları şovlarda ise sahil meydanı dev horon halkalarına büründü. 7’den 70’e tüm seyirciler konseri adeta şölen havasında yaşadılar.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Sercan Badur'dan Broadway açıklaması!
  Magazin

Sercan Badur'dan Broadway açıklaması!

Güzide Duran isyan etti! Boşanmak istiyorum
  Magazin

Güzide Duran isyan etti! Boşanmak istiyorum

Gonca Vuslateri yeni yaşını sarı saçlarıyla kutladı
  Magazin

Gonca Vuslateri yeni yaşını sarı saçlarıyla kutladı

Ko Shin Moon ve Mabel Matiz imzasıyla yeni tekli
  Magazin

Ko Shin Moon ve Mabel Matiz imzasıyla yeni tekli

Robbie Williams'ın İstanbul konserindeki mekanı değişti
  Magazin

Robbie Williams'ın İstanbul konserindeki mekanı değişti

Beyninde bir kitle tespit edildiğini açıklayan Lara, sağlık durumu hakkında bilgi verdi
  Gündem

Beyninde bir kitle tespit edildiğini açıklayan Lara, sağlık durumu hakkında bilgi verdi