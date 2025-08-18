 Pelinay İgit'in AVM'de spor tarzı!

Oyuncu Ozan Dolunay ve futbolcu Dorukhan Toköz'le aşklarıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Pelinay İgit,



Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Sosyal medyada sık sık spor paylaşımları yapan İğit, "Spora gidiyorum. Keyifliyim" dedi.



Hayatında kimsenin olmadığını söyleyen İğit, spor tarzıyla dikkat çekti.

