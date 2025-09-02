  • Video Galeri Foto Galeri
Özlem Yıldız'ın AVM tarzı

Ünlü isim Özlem Yıldız'ın AVM tarzı. İşte detaylar...

Özlem Yıldız, geçtiğimiz gün İstinyePark’ta objektiflere takıldı.

Alışveriş merkezinde mağazaları gezen Yıldız, şıklığı ve enerjisiyle dikkat çekti.Güzelliği ve zarafetiyle yıllara meydan okuyan Özlem Yıldız, alışveriş için geldiği İstinyePark’ta modaya olan ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi. Günlük şıklığıyla öne çıkan ünlü sunucu, rahat ve modern tarzıyla alışveriş severlerin ilgisini çekti. Kendisine yöneltilen fotoğraf isteklerini kırmayan Yıldız, sevenleriyle bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Yoğun geçen yaz sezonunun ardından İstanbul’da kısa bir mola verdiğini belirten Özlem Yıldız, “Kendime vakit ayırmak iyi geliyor” açıklamasında bulundu.

