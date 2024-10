 Özge Özder ile Sinan Güleryüz'ün mutlu evlilik sırrı!

Snob Magazin'in haberine göre; Özge Özder, eşi Sinan Güleryüz ve kızı Eva Luna ile Nişantaşı'nda görüntülendi.

Mutlu evliliğin sırrı için oyuncu, "Her şeyi birlikte yapıyoruz. İki iyi arkadaş gibiyiz. Bunlar büyük etken. Onun dışında bizi Luna birbirimize çok iyi bağlıyor" dedi.

Özder, "Hem anne olmak hem de sette olmak nasıl?" sorusuna, "Zor. 'Kirli Sepeti' setinde yoğun çalışıyorum. Luna'yı bakıcı yardımı almadan kendimiz ve annemle büyüttük. Şu an en zor dönem aslında... Bir de 'Leydi Di' sinema filmimiz var. 4 Ekim'de vizyona girecek. Yazın bir de sinema filmi sığdırmayı başardım. Zorlanıyorum. Uykusuz geceler ve Luna'yı az görüyorum. Setten bazen yorgun eve gidiyorsunuz hevesli bekleyen çocuk var ki, elinizi yıkamadan, 'Anne oynayalım' diyor. Eşinize de ilgi göstermeniz gerekiyor. Eve girip, 'Kimse bana dokunmasın' diyemiyormusun" yanıtını verdi.

Eşine destek veren müzisyen, "Sonuçta her şeyin bedeli var. Bazı şeylerin iyi olmasını istiyorsak, tabii ona göre çalışıyor olmamız gerekiyor. Her güzel şeyin zor karşılığı var. Benim kendi sektörümde ise uykusuz kaldığım ve geç bittiği oluyor. Herkes rahat rahat bir şeyler içerken, sesimiz kısılacağı için soğuk bir şey içemiyorum. Her şeyin karşılığı var. Birbirimize destek oluyoruz" dedi.



İÇ SESİNİ BULACAKTIR

Özder, "Çocuğunuz oyuncu mu yoksa şarkıcı mı olmasını istersiniz?" sorusuna, "Onun kendi sesini duymasını çok önemsiyorum. Drama öğretmenliği yapmış biri olarak, çocukları kendi sesinizle ve gürültünüzle bastırmayacaksınız. İç sesini bulacak ve dinleyecek. Hayatta ne yaparak mutlu olacağına karar verecek" diye cevap verdi.

