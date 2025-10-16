 Özel topluluğa dönüştü

The Michelin Guide 2023'e giren tek zincir brasserie olan The Galliard, 25 Ekim itibariyla yeni bir döneme başlıyor. Mekan, iyi yemek ve kaliteli atmosfer deneyimini özel bir topluluğa dönüştürdü ve The Galliard Privé sezonunu başlatıyor.



Ahmet Uras ev sahipliğinde gerçekleşecek partilerde, bu topluluk için özgün ve paylaşım dolu zamanlar yaratmayı amaçlıyor. Üyelik ücreti olmayan bu özel kulübe yalnızca tanıdık referansıyla katılım sağlanabiliyor. Üyelere içinde özel tasarım bir çakmak ve Galliard Coin bulunan şık bir "Hoş Geldiniz Kutusu" hediye ediliyor.

Tüm sezon boyunca perşembe, cuma ve cumartesi akşamları gerçekleşecek The Galliard Privé etkinlikleri, The Galliard Vadistanbul'da olacak. 25 Ekim Cumartesi akşamı Fırat Oral, Tita ve Pekiner ile başlarken, 1 Kasım gecesi Ezgi Hocaoğlu ve Özgür Bay ile devam ediyor. Perşembeleri sosyal buluşmalar ve networking etkinlikleri, cuma akşamları canlı müzik, cumartesi geceleri ise şehrin tanınmış DJ'lerinin setleriyle devam edecek.

