  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz'e DNA davası

Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz'e DNA davası... İşte detaylar...

Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz'e DNA davası

Bi Kanal TV’de yayınalanan, Elife Yılmaz ve Ali Eyüboğlu’nun hazırlayıp sunduğu Bi Bakalım programına telefonla bağlanan Ercan Deniz, kardeşinin eski eşi Feyza Aktan’ın hamileliğine bile inanmadığını söylemişti.

 Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz'e DNA davası

Ercan Deniz, "Feyza Hanım buraya Antalya'dan otobüsle geldi. Özcan Deniz resmini beğendi figüran olarak dizide oyna diye. Geldikten 10 gün sonra hamile kaldı. Biz bebek ondan mı değil mi diye DNA testine götürdük onu" demişti.

 Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz'e DNA davası

Özcan Deniz, bu açıklama sonrası abisine dava açacağını duyurdu.

Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz'e DNA davası

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Nebahat Çehre'nin AVM tarzı
  Magazin

Nebahat Çehre'nin AVM tarzı

Cemal Hünal Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri'ne aday gösterildi
  Magazin

Cemal Hünal Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri'ne aday gösterildi

Murat Evgin festivalde Alicia Silverstone ile buluştu
  Magazin

Murat Evgin festivalde Alicia Silverstone ile buluştu

Buse Terim'in AVM tarzı!
  Magazin

Buse Terim'in AVM tarzı!

Deniz Ailesi’nde sular durulmuyor! Ercan Deniz’den kardeşi Özcan Deniz’e şok suçlamalar! Flaş DNA açıklaması
  Magazin

Deniz Ailesi’nde sular durulmuyor! Ercan Deniz’den kardeşi Özcan Deniz’e şok suçlamalar! Flaş DNA açıklaması

İzzet Yıldızhan'ın Bodrum keyfi
  Magazin

İzzet Yıldızhan'ın Bodrum keyfi