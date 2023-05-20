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Ozan Doğulu'nun sevgilisi Hera Aslan, kaç çocuk istediğini açıkladı?

Hera Aslan, sevgilisi Ozan Doğulu'nun "Yeterince çocuğumuz var" açılmasına, "Evde de benim sözüm geçer. Dört erkek çocuk istiyorum" dedi

Ozan Doğulu'nun sevgilisi Hera Aslan, kaç çocuk istediğini açıkladı?

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Hera Aslan, Ataşehir'de bulunan Muamma Plus adlı mekanda sahne aldı. Şarkıcı, ilk evliliği Ece Yosmaoğlu'nda üç çocuğu olan sevgilisi Ozan Doğulu'nun, "Dördüncü kez baba olmak ister misiniz?" sorusuna, "Yeterince çocuğumuz var" cevabıyla ilgili konuştu. Aslan, "Dört erkek çocuk istiyorum. Ben ne dersem o... Evde de benim sözüm geçer" açıklamasını yaptı.

Ozan Doğulu'nun sevgilisi Hera Aslan, kaç çocuk istediğini açıkladı?

Son haftalarda arabesk konseptiyle izleyici karşısına çıkan şarkıcı, "Tarzım sevildi. Rezervasyonlar geçtiğimiz haftadan itibaren tükendi. Bu konseptten devam edeceğim. Artık arabeskin yeni kraliçesi benim" diye konuştu. Aslan, "Ozan Bey'le bir proje olur mu?" sorusuna ise "Çok isterim. Belki beraber sürpriz bir şey yaparız" yanıtını verdi.

Ozan Doğulu'nun sevgilisi Hera Aslan, kaç çocuk istediğini açıkladı?

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