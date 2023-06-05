Hera Aslan: Ozan beni asla kırmıyor

Şarkıcı Hera, önceki gün Ortaköy'deki 888 adlı mekanda sahne aldı. Sahne öncesi gazeteciler ile sohbet eden Hera, "Heyecan ile sahne saatini bekliyoruz. Arabesk konseptimi de burada uygulayacağım. Yeni şarkılara hazırlık var. Biraz fantazi tarzında sıfır bir müzik yapmak istiyorum. Arap olduğum için belki Arapça da yapabilirim." dedi. Yeni şarkılar da yazdığını dile getiren Hera, "Ebru Gündeş'e bir şarkı hazırladım. Bir tane de Berkay'a hazırladım ancak Berkay'ın daha haberi yok. Kendilerine sunacağım." dedi.

"OZAN, 100. YIL MARŞI HAZIRLIYOR"

Uzun süredir aşk yaşadığı Ozan Doğulu ile ilgili de konuşan Hera, "Ozan şu an biraz yoğun. 100. yıl marşı hazırlıyor kendisi. Tüylerim'i diken diken ediyor benim. Kısa zaman içerisinde de çıkacaktır. Ozan'ım bana da şarkılar yapıyor. Biz çok güzel anlaşıyoruz ya beni asla kırmıyor. Arkadaş, sevgili, dost her şeyi barındırıyor ilişkimiz." şeklinde konuştu.

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