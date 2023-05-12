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Dost dayanışması

Başarılı şarkıcı Hera Aslan, önceki akşam Ataşehir Watergarden’daki Muamma Plus’da sahne aldı.

Dost dayanışması

Konser öncesinde Yakın dostu olan aynı zamanda geçtiğimiz günlerde çıkardığı “İkimize Birden” şarkısıyla büyük bir yükselişe imza atan Tuna Taşkın’ı kulisine davet eden Hera Aslan, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Dost dayanışması

Genç şarkıcının sesinin çok beğendiğini söyleyen Hera Aslan, müzik sektöründe kendisine başarılar diledi.

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