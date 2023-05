Ozan Doğulu: 100'cü Yıl Marşı hevesi var

Sevgilisiyle sahne öncesi kameralar karşısına geçen Doğulu, “Ankara bizim için çok özel, özellikle benim için çok özel. İkinci memleketim gibi. Annem ve babam burada evlendi, hikayemiz çok yani. Çok çalıştığım bir yer yıllarım geçti” dedi.

Ayağımızın değdiği yer uğurludur diyen Hera Aslan “Ozan’ın enerjisi çok güzel, ekibimiz çok iyi. İnsanlara enerjimizi geçireceğimize inanıyoruz, güzel bir açılış olacak” şeklinde konuştu.

Kıyafet seçimlerinde birbirlerine danıştıklarını söyleyen Ozan Doğulu “Birbirimize danışırız ama genelde o bana bunu giyeceksin diye verir. Bende gördüğünüz gibi giyer, gelirim” dedi.

Hera Aslan’a Ozan bey seçtiğimiz kıyafetler konusunda kıskançlık yapıyor mu? sorusuna Doğulu “Arada öyle şeyler oluyor. Sahne insanıyız, alışkınız böyle şeylere. Nasıl derler ona sahnede biraz çekici, cömert olmak lazım. Sesiyle, sanatıyla görsel sanatlar bizde önemlidir. O yüzden ne diyeyim, kavga çıkartmıyoruz diyeyim” şeklinde cevapladı. Hera Aslan, sevgilisinin verdiği cevaba “Dozunda” diye cevapladı.

Ozan Doğuluyu çok kıskandığını söyleyen Hera Aslan “Ben çok fenayım. Kıyafetine falan karışmamda, kıskancımdır” dediği sırada Ozan Doğulu “Biraz mı?” diye konuşup kahkahayı patlattı.

Aşık olduğum insanla sahnede çalışmak daha mükemmel diyen Hera Aslan “Ozan ile çalışmak benim hayalimdi. Gerçekten çok onur ve gurur verici bir duygu. Yaptığımız işi başarıyla yapınca tadından yenmiyor” dedi.

“Üretken olmadığım bir dönemden geçiyorum” diyen Ozan Doğulu, “Pandemi ve ülkemizin başına gelen deprem felaketi. Motivasyon eksikliğim var. Kafamda bir sürü fikir var. Çok gündemde olan bütün müzisyenlerin 100’cü yıl marşı hevesi var. Benimde var açıkçası. Bende varım demek istiyorum. Fazıl Say, yaptı, dinledim çokta güzel olmuş. Çok cesurca yaptığı bir hareket. Çokta güzel bir orkestrayla aranjmanını yaptı. Bende bunu yaptık demek istiyorum. Başka arkadaşlarım da yaptı, biliyorum. 100 tane falan marşta çıkabilir. Benim böyle bir şeyim var, biz bundan 25 sene önce Kenan’la 10’cı yıl marşını yapmıştık. 10’cı yıl marşı o zaman çok gündeme geldiği gibi hala benim yaptığım, herhalde en çok çalan şarkı olabilir. Her bayramda 19 Mayıs’tan tut 29 Ekim’lerde her milli bayramlarda okullarda orada burada yüzlerce defa çalıyor. Bunun böyle olması bana bir şevk veriyor, açıkçası. Kenan ile konuşuyoruz. O benden ben ondan bir şeyler bekliyoruz. Başka arkadaşlarım hadi yapalım diyor. Albüm yapmayı düşündüm 10 kişiyle. 10 tane marş. Eskiden biliyorsunuz görevlendirilen yapılan bir şeydi, şimdi öyle bir durum yok” şeklinde konuştu.



“4’cü kez baba olmak ister misiniz?” sorusuna Doğulu, “Yeterince çocuğumuz var” dediği sırada Hera Aslan, “Ozan’a benzeyen bir erkek çocuğum olacaksa tabi ama şu an için düşünmüyorum” dedi. Doğulu “Ben erkek çocuk hiç düşünmüyorum. 3 kızım olsun istedim Allah’ta bana gönlümün istediğini verdi” şeklinde cevapladı.

