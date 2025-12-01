  • Video Galeri Foto Galeri
Nükhet Duru ile unutulmaz bir gece

Nükhet Duru ile unutulmaz bir gece... İşte detaylar...

Türk pop müziğinin güçlü sesi Nükhet Duru, geçtiğimiz akşam “Bambaşka Bir Nükhet Duru” isimli konseriyle İstanbul’da Çapa Pera’da sahne aldı.

Nükhet Duru, Broadway müzikallerinden İstanbul’un renkli gazino yıllarına uzanan zengin repertuvarındaki şarkılarla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Sahnesinde Gülşah Saraçoğlu imzalı 2 ayrı kostüm giyen Duru, şıklığıyla hayran bıraktı.

MUAZZEZ ABACI’YI ANDI
Gecenin ilerleyen saatlerinde “Söyleme Bilmesinler” isimli şarkıyı söylerken Muazzez Abacı’yı anan sanatçıya, bu duygu dolu anlarda izleyenler alkışlarıyla eşlik ettiler.

Geceye katılanlar arasında; Arzu Sabancı, Şebnem Çapa, Aslı Gümüşel gibi cemiyet dünyasının önde gelen isimleri de vardı.

