  Nükhet Duru’dan samimi açıklamalar! MS hastalığını anlattı  

Yıllara meydan okuyan duruşu, güçlü sesi ve samimi anlatımıyla izleyicileri büyüleyen Duru, müzik yolculuğundan özel anılarına kadar pek çok konuda Kadir Çetin’in ve dinleyicilerin sorularına yönelik içten açıklamalarda bulundu.

MABEL MATİZ'İ KEŞFETTİM!

Yakın zamanda söz ve müziği Mabel Matiz’e ait Aklım Seferde isimli parçayı seslendiren Nükhet Duru; programda Mabel Matiz ile hikayesini anlattı. “Duru, Mabel Matiz ile tanışıklığımız 10-12 yıl öncesine dayanıyor. Daha ilk albümünü çıkarmamıştı. Onun demolarını dinliyordum. Ona “Çok değişiksin, rastlanmamış bir havan var, sesinin içeride olan bir kısmı var, onu dışarı çıkarmak için çalışman gerek demiştim.”

O kadar ciddi, o kadar disiplinli ki hemen doğru şan hocalarını bulup sesini kendi rengini ve pozisyonunu oturttu.

Ondan sonra da besteleri yine ülkemizin sıcak melodilerini kurarak ortaya çıkarıyor. Anadolu’nun tatlı, sıcak melodilerini çağdaş sözlerle tamamlıyor, kısaca Mabel çağdaş ozan dedi.

ACELE VERİLEN KİLO ACELE OLARAK DA İLK YEDİĞİNİZDE 500 GRAM OLARAK GERİ DÖNER

Son zamanlarda verdiği kilolarla izleyicilerinin de dikkatini çeken Nükhet Duru, kilosuna ilişkin şu sözleri söyledi.

“Öncelikle 8-9 ay çok uzun zamana yaydım ve azar azar kilo verdim.

Sevgili Dilara Koçak’ın da beslenme sistemini hayatıma oturttum çünkü tam bana göreydi. Ben baklagilleri, sebzeyi, yeşilliği ve zeytinyağını çok seven biriyim ama yemeklerimi kendi suyuyla pişirip kavurmayıp çiğ olarak üstünde zeytinyağını gezdiriyorum. O çok daha lezzetli oluyor ve de asidi açısından yağı bir kısmını kaybetmemiş oluyorum.

Acele etmemek lazım çünkü acele verilen kilo acele olarak da ilk yediğinizde 500 gram olarak geri döner. Sabırlı olmak lazım dedi.

EVDE YEMEKLERDEN SONRA DANS EDERİM!

Ayrıca sporun ve dansın da kilo verme açısından önemini vurgulayan Duru, Hareketli olmak lazım, yürümek için her gün 40-50 dakika zaman ayırıp bir de yemeklerden sonra açın bir müzik dans edin ben öyle yapıyorum ” dedi.

UZUN BİR SÜREDİR KENDİMLE ÇIKIYORUM

“Özel hayatıyla ilgili aşk konusunda da “her an aşk dolu bir insanım, neye aşık olduğum meçhul ama aşkı böyle bir bütün olarak yaşarım. İlle de karşımdaki bir insana aşık olmam gerekmiyor aşkı hissetmem için. Adalet diyor ki; tam tersi aşk kadını diyor. Tamam, aşk kadınıyım ama aşk var diyor. Kiminle ama? Diyorlar. Yok tatlım yok. Ben uzun bir süredir kendimle çıkıyorum. Çok memnunum” sözlerini ekledi.

KIZARSAM KOLAY SOĞUMAM!

Sanatçının dikkat çeken nazik ve kibar davranışları üzerine Kadir Çetin’in Hiç sinirlenmiyor musunuz? Dengeniz bozulmuyor mu? Sorularına Nükhet Duru, “çok nadir, zor kızarım ama kızarsam da kolay soğumam. Yılda bir kere sesim çıkar. Normalde benim aldığım terbiye bu. Bir de yaklaşımım da bu. Ben gerçekten dünyaya her şeyi, herkesi sevmeye gelmişim, bunu engelleyemiyorum.” İfadelerini kullandı.



MS HASTASIYIM!

MS hastalığı üzerine de sorulan soruya yanıt veren ünlü sanatçı, “Ağır bir krizle yakalandım. MS olduğunu yani Multi Skleroz diye küçük beyinden yayılan bir hastalık paralize ediyor insanı. Bunu 6 ay kadar yürüyemeden yaşadım sonra sağlıkla ilgilenmem, bedenimi iyi tanıyıp onu doğru yönetmem bu hastalıktan sonra oldu. Onu böyle huysuz bir yılan gibi düşündüm. Başını okşaya okşaya bugünlere geldik” açıklamalarını yaptı.



SERDAR ORTAÇA TAVSİYE!

Serdar Ortaç ve bu hastalığa yakalanann herkese tavsiyem “ özel hayatlarına çok dikkat etsinler sakin bir hayat yaşasınlar stresten uzak dursunlar alkolden kumardan uzak dursunlar.

ŞÖHRET YÖNETİMİ

Türkiye’nin önemli starlarından biri olan Nükhet Duru, şöhretini iyi yöneten sanatçılar içinde olmasının sebebi olarak kendi döneminde başarının kolay kazanılmadığını belirtirken “hem bilgi olarak hem de mesleki olarak dünyayı sürekli takip ettik, bugüne kalanlara dikkat edin. Kendini tazeleyen, yenileyen ve üretime açık insanlar. Öbür türlüsü zamana yenilir tabii. Bugüne baktığımızda şöhreti yönetemeyen bir sürü yeni sanatçı arkadaşlarımız heba olup gidiyorlar. Bu çok zor bir şey galiba değil mi?” dedi.

EKONOMİK KRİZ SÜRECİNDE EN ÇOK ÇALIŞAN SEKTÖR; BİZİM SEKTÖRÜMÜZ

Ekonomik gidişat sanatçıları da etkiliyor mu? İzleyicilerin merak konusu. Nükhet Duru ise bu soruya şu yanıtı verdi. Duru, “Ekonomi kriz sürecinde en çok çalışan sektör bizim sektörümüz. Bir de önce bizi vuruyor çünkü lükse giriyor. Bakkal peynirini satmak durumunda yani azaltarak da olsa kasap etini satmak durumunda ama şarkı, eğlence ve sanat ne yazık ki birinci sırada olamadığından önce bizi vuruyor” dedi.

Müziğe adımını ilk yıllarda Orhan Boran’ın programıyla atan Nükhet Duru, o dönemleri hatırından silemezken içinde nelerin tekrar canlandığını şu sözlerle anlattı. Duru, o çocukluğu; o heyecanlarım, endişelerim olacak mı, yapabileceğim mi? Yaptığımda ne kadar duracağım? Annem memnun olacak mı? Babam razı olacak mı? Akrabalarım benden konuşmaya başlayacak mı? Böyle şeyler geliyor aklıma” dedi. Nükhet Duru, ilk 45’liği olarak tarihe geçen “Beni Benimle Bırak” şarkısıyla o dönemin ruhunu nasıl yansıttığına dair samimi açıklamalar yaptı.

İLK DÖNEM ŞARKILARIM KENDİ HAYATIMIN HİKAYELERİNİ İÇERİYOR

Duru, Benimle Bırak, o bir mihenk taşıydı, pop müziğin yeniden oluşumunda. Çünkü ben ve Erol Evgin ekip çalışmasına karar vermiştik. Timur hocam çok sevdiğim bir hocamdı. Bana yolunu seçmen lazım eğer bu yola gireceksen bir daha sakın değişme demişti ve öyle başladı. Tabii benim bütün o ilk dönem şarkılarım kendi hayatımın hikayelerini içeriyor. Gerisi vız gelir bana da öyle. Hani doktorlara borçlanmışım filan var içinde. O yüzden onlar çok gerçek bu da ilk aşkıma söylediğim laftı. Onu şarkı yaptık, bu yüzden de yani bazen buruluyorum. Bazen tebessüm ediyorum ama güzelşeyler bunlar. Bunları yaşamış olmaktan mutluyum”ifadelerini kullandı.



İNANMADIĞIM ŞARKIYI KOLAY KOLAY SÖYLEMEM

Şarkı söylemenin yanı sıra iyi bir anlatımcı olmayı da başaran Nükhet Duru, sahnenin sahibi şarkıcı değil, mikrofondur sözünü şu sözlerle anlattı. Duru, “benim şarkılarım eğer dikkat edilecek olursa yani küçük sinema filmleri, kısa filmler vardır böyle yarışmalara sokarlar veya minik tiyatro oyunları gibidir ve ben de hikayeli şarkı söylediğimden onları anlatmaya çalışırım çünkü şarkıyı söylemek başka bir şey, anlatmak başka şey. Doğru notalara doğru bir biçimde basmak sesinin yükseltilerini, peslerini iyi kullanmak. Bunlar çok ayrı bir şey. Bir de karşıdaki dinleyene o hikayeyi böyle süze süze anlatmak daha başka bir şey. Onu yapmaya uğraşıyorum Hala” dedi.Şarkılarında oyunculuk hissi yarattığınız doğru mu sorusuna ise; Doğal tabii. Yani o anlattığım şeyin içine giriyorum. Önce kendimi inandırıyorum. Zaten inanmadığım şarkıyı kolay kolay söylemem. Bana çok hit olacak bu söyle diye getirdikleri birçok şarkıyı yok bana göre değil diye yolladım” yanıtını verdi.

