SnobMagazin.com

Nebahat Çehre'nin AVM tarzı!

Nebahat Çehre, geçtiğimiz gün İstinyePark’ta alışveriş yaparken objektiflere takıldı. Her daim asil duruşu ve kendine has stil anlayışıyla adından söz ettiren Çehre, yine şıklığıyla göz doldurdu.

Giydiği sade ama bir o kadar da zarif kombiniyle dikkatleri üzerine çeken Çehre, alışveriş merkezinde mağazaları gezerek yeni sezon ürünleri inceledi. Şıklığından ödün vermeyen ünlü oyuncunun, alışveriş boyunca ç evresindekilerle nazik tavırlarla sohbet ettiği görüldü. Modaya olan ilgisi ve yaşına meydan okuyan güzelliğiyle adeta zamanın durduğu izlenimini veren Nebahat Çehre, kısa alışveriş turunun ardından bir kahve molası vererek dinlenmeyi ihmal etmedi. Nebahat Çehre’nin doğal güzelliği ve zarif tavırları, alışveriş merkezindekilerin ilgi odağı oldu.

