Mustafa Üstündağ'ın beraat kararı onandı

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; İstınaf mahkemesi, oyuncu Mustafa Üstündağ'ın eski eşi Ecem Özkaya tarafından açılan 'hakaret ve tehdit' davasında verilen beraat kararını onadı.

Dava geçen sene karara bağlanmış ve oyuncu Üstündağ beraat etmişti. Özkaya'nın avukatı ise karara itiraz etmişti.

Ancak bu itiraz, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi'nce esastan reddedildi. Üstündağ'ın beraat kararı kesinleşirken, Özkaya'nın hakaret ve tehdit iddialarının asılsız olduğu mahkemece onandı.

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