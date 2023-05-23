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Mustafa Sandal'dan Şahin Özer'e 'eser telif' davası

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, 23 eseri izinsiz ve hukuka aykırı şekilde dijital mecralarda kullandığı iddiasıyla yapımcı Şahin Özer’e dava açtı. İşte detaylar...

Mustafa Sandal'dan Şahin Özer'e 'eser telif' davası

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Mustafa Sandal aralarında Kenan Doğulu, Serdar Ortaç ve Ajda Pekkan’ın da olduğu birçok sanatçı dostu gibi eserlerin izinsiz şekilde dijital mecralarda kullanımına son vermek için başlatılan mücadeleye katıldı.

Mustafa Sandal'dan Şahin Özer'e 'eser telif' davası
Ünlü popçu, “Suç Bende” ve “Gölgede Aynı” isimli albümlerde yer alan toplam 23 eseri izinsiz ve hukuka aykırı şekilde dijital mecralarda kullandığı iddiasıyla yapımcı Şahin Özer’e dava açtı.

Mustafa Sandal'dan Şahin Özer'e 'eser telif' davası

İstanbul Fikri Ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada maddi ve manevi zarara uğradığını ileri süren Sandal, haksız tecavüzün önlenmesini ve izinsiz kullanımın durdurulmasını talep etti.

Mustafa Sandal'dan Şahin Özer'e 'eser telif' davası

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