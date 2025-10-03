  • Video Galeri Foto Galeri
Murat Soner'den oyuncu olmak isteyenlere fırsat

Murat Soner'den oyuncu olmak isteyenlere fırsat. İşte detaylar...

Murat Soner'den oyuncu olmak isteyenlere fırsat

Dizi ve film eleştirmeni Murat Soner, 'Dizimde Oynar mısın?' gösterisiyle izleyici karşısına çıkacak.

 Murat Soner'den oyuncu olmak isteyenlere fırsat

Yeniköy'de basın mensuplarının karşısına çıkan Soner, gösteriden bahsetti. Soner, "Yedi yıldır sektörün içerisinde sektörü eleştiriyorum. Dizileri eleştiren adam olarak bilinir. Baktık YouTube'da olmuyor hiçbir dizi değişmiyor, bunu gösteriyle yapalım istedik. Üç farklı dizi formatıyla yapacağız. İzleyiciyle interaktif şov olacak. Televizyondaki dizilerden birer sahne alıp diziler oluşturacağız. İzleyenlerle yapacağız. Kostüm ve silahlar verip, gerçekten çekeceğiz. İleride dizi ve film çekmeyi planlıyoruz, sahneye çıkanlardan bazılarının telefonu alıp, profesyonel anlamında kullanacağız. Hem eğlence hem de yeni yüzleri ekrana kazandıracağız. Dizilerde hep aynı yüzler var. Dizi sektörüne aslında zarar. Kaşeler şişiyor ve maliyet artıyor. Sonra diziler maliyet yüzünden yayından kalkıyor. Dizilerde yer almak isteyenler için de bir fırsat. Hiç sahneye çıkmayanlar için de bir eğlence... Önce İstanbul, İzmir ve Ankara ile başlıyoruz. Ocak ayında Türkiye turnesine çıkacağız" dedi.

Murat Soner'den oyuncu olmak isteyenlere fırsat
İSİM ANNESİ YASEMİN SAKALLIOĞLU
Gösterimin adını veren Yasemin Sakallıoğlu için Soner, "Aslında sıcak bakmıyordum. 21 yıl radyo programcılığı yaptım. Yasemin gösteri yapmam için gaz verdi. Formatı beraber düşündük" dedi. Dizi oyuncuları arkadaşı olmasına zaman eleştirmesine Soner, "Aslında onlarda o dizilerden memnun değil. Onlarda 'Game of Thrones'da oynamak ister. Bir kız ağa tarafından tokatlamak ister mi, ejderhaya binip gitmek ister. Dizi için video yaptığım zaman reytingleri yükseldiği için yapımcılar da beni seviyor. Sektörle aramda problem yok" şeklinde konuştu.

 Murat Soner'den oyuncu olmak isteyenlere fırsat

ONU REKLAM SANDILAR
'Uzak Şehir'de kısa rol almasına Soner, "Onu reklam sandılar. Hangi dizinin reklama ihtiyacı yok desek 'Uzak Şehir' olur o. Ozan Akbaba ile röportaj yapmak için gittim. Uçağıma giderken arkadan, 'Murat' diye seslendi Ozan... Beni uğurlamaya geldiler zannettim meğerse final sahnesi çekeceklermiş. Bende yolculardan biri oynayım mı diye espri yaptım ve yönetmen kabul etti" açıklamasını yaptı.

Murat Soner'den oyuncu olmak isteyenlere fırsat

