Monako’da Türk rüzgarı

Sürmene’den Dünyaya Dünyanın en prestijli denizcilik etkinliklerinden biri olan Monako Yat Fuarı’nda bu yıl Türkiye’yi gururla temsil eden iki önemli firma dikkat çekti.

Her ikisi de Trabzon’un Sürmene ilçesinden çıkan girişimciler tarafından kurulan bu firmalar, Türk yat üretiminin geldiği yüksek kaliteyi tüm dünyaya sergiliyor.

Sürmeneli girişimciler Kerem Kalafatoğlu ve Cahit Kalafatoğlu’nun sahibi olduğu Ares Yacht, fuarda sergilediği yenilikçi ve lüks tasarımlı yatlarıyla büyük ilgi toplarken; bir diğer Sürmeneli isim Hasan Kastel’in kurucusu olduğu Free Yacht firması da Monako Boat Show’da boy göstererek fuarın öne çıkan markaları arasında yer aldı.

Her iki firma da Trabzon’un Sürmene ilçesinden doğan girişimci ruhun birer ürünü olmakla birlikte, yat üretimlerini Muğla’nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirmekte.

Türk bayrağını Monako gibi küresel bir sahnede dalgalandıran bu iki şirket, sadece ülkemizi değil, Karadeniz’in girişimci ruhunu, üretim gücünü ve denizcilik kültürünü de başarıyla temsil ediyor.

