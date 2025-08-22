 Metin Şentürk'ün acı günü

Metin Şentürk'ün uzun süredir kanserle mücadele eden kardeşi Bayram Şentürk, hayatını kaybetti.

Şarkıcı, "Ailemizin kıymetlisi 11 ay süren yaşam mücadelesi sonucunda hakkın rahmetine kavuşmuştur" diyerek, sosyal medyadan acı haberi duyurdu.

