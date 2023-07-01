  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Meryem Uzerli'den bikinili poz

Yaşamını Almanhya'nın başkenti Berlin'de sürdüren Merryem Uzerli'den bikinili poz geldi. İşte haberin detayları...

Meryem Uzerli'den bikinili poz

Yaşamını Almanya'nın başkenti Berlin'de sürdüren Meryem Uzerli, tatile çıktı.

Meryem Uzerli'den bikinili poz
Lara ve Lily Koi adından iki çocuğu olan oyuncu, İspanya İbiza'ya gitti.

Meryem Uzerli'den bikinili poz
Uzerli, bikinili karelerini paylaştı.

Meryem Uzerli'den bikinili poz
Fit fiziğiyle dikkat çeken oyuncuya, binlerce beğeni geldi.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli dünyaca ünlü isimle pişti oldu
  Magazin

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli dünyaca ünlü isimle pişti oldu

Meryem Uzerli gündem oldu
  Magazin

Meryem Uzerli gündem oldu

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli Cannes'ı salladı
  Magazin

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli Cannes'ı salladı

Meryem Uzerli Cannes'da artan hırsızlık olayları için aldığı önlemle şaşırttı
  Magazin

Meryem Uzerli Cannes'da artan hırsızlık olayları için aldığı önlemle şaşırttı

Zeynep Bastık aşkı buldu
  Magazin

Zeynep Bastık aşkı buldu

Ünlü çift İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal'ın çocukları oluyor
  Magazin

Ünlü çift İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal'ın çocukları oluyor