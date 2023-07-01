Meryem Uzerli'den bikinili poz

Yaşamını Almanya'nın başkenti Berlin'de sürdüren Meryem Uzerli, tatile çıktı.



Lara ve Lily Koi adından iki çocuğu olan oyuncu, İspanya İbiza'ya gitti.



Uzerli, bikinili karelerini paylaştı.



Fit fiziğiyle dikkat çeken oyuncuya, binlerce beğeni geldi.

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