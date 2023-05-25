Ünlü oyuncu Meryem Uzerli Cannes'ı salladı

Meryem Uzerli, Cannes Film Festivali'nden fotoğraf paylaşmaya devam ediyor.



Oyuncu, çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.



Yine kırmızı halının yıldızı olan Uzerli'ye beğeni yağdı.



Oyuncuya, kısa sürede binlerce beğeni geldi.



Uzerli ise teşekkür etti.

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