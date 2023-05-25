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Ünlü oyuncu Meryem Uzerli Cannes'ı salladı

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli Cannes fotoğraflarıyla yine gündem oldu. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli Cannes'ı salladı

Meryem Uzerli, Cannes Film Festivali'nden fotoğraf paylaşmaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli Cannes'ı salladı
Oyuncu, çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli Cannes'ı salladı
Yine kırmızı halının yıldızı olan Uzerli'ye beğeni yağdı.

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli Cannes'ı salladı
Oyuncuya, kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli Cannes'ı salladı
Uzerli ise teşekkür etti.

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli Cannes'ı salladı

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