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Meryem Uzerli Cannes'da artan hırsızlık olayları için aldığı önlemle şaşırttı

Meryem Uzerli, Cannes'da aşırı kalabalık nedeniyle artan hırsızlık olayları için bir dizi önlem aldı. İşte detaylar...

Meryem Uzerli Cannes'da artan hırsızlık olayları için aldığı önlemle şaşırttı

 

Cannes Film Festivali'ne katılan Meryem Uzerli, aşırı kalabalık nedeniyle artan hırsızlık olayları için bir dizi önlem aldı.

Meryem Uzerli Cannes'da artan hırsızlık olayları için aldığı önlemle şaşırttı

Odasını dahi temizlettirmeyen güzel oyuncu, yanında nakit taşımıyor ve cep telefonu da davetler dışında boynuna asıyor. (Takvim)

 

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