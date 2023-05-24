Meryem Uzerli Cannes'da artan hırsızlık olayları için aldığı önlemle şaşırttı

Cannes Film Festivali'ne katılan Meryem Uzerli, aşırı kalabalık nedeniyle artan hırsızlık olayları için bir dizi önlem aldı.

Odasını dahi temizlettirmeyen güzel oyuncu, yanında nakit taşımıyor ve cep telefonu da davetler dışında boynuna asıyor. (Takvim)

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