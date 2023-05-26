Meryem Uzerli gündem oldu

Meryem Uzerli Cannes Film Festivali'nde boy göstermeye devam ediyor.



Oyuncu, 76. Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen geleneksel amfAr yardım galası katıldı.

Uzerli, yine elbisesiyle geceye damga vurdu.



Oyuncunun pozlarına binlerce beğeni geldi.



Uzerli, çok sayıda yorum da aldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.