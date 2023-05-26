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Meryem Uzerli gündem oldu

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Cannes Film Festivali'nde yine gündem oldu. İşte detaylar...

Meryem Uzerli gündem oldu

Meryem Uzerli Cannes Film Festivali'nde boy göstermeye devam ediyor.

Meryem Uzerli gündem oldu
Oyuncu, 76. Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen geleneksel amfAr yardım galası katıldı.

Meryem Uzerli gündem oldu

Uzerli, yine elbisesiyle geceye damga vurdu.

Meryem Uzerli gündem oldu
Oyuncunun pozlarına binlerce beğeni geldi.

Meryem Uzerli gündem oldu
Uzerli, çok sayıda yorum da aldı.

 

 

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