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Merve Özbey anneliği anlattı

Merve Özbey, önceki gece Maslak'taki Yeni Gazino'da sahne aldı. En beğenilen şarkılarını sevenlerine söyleyen Özbey, sahne öncesi sorulara yanıt verdi.

Merve Özbey anneliği anlattı

Merve Özbey, "Keyfimiz yerinde. Her şey yolunda. Yaza hazırlandık. Çok keyifli bir gece bizleri bekliyor." dedi.

Merve Özbey anneliği anlattı

Geçtiğimiz haftalarda bir hafta kadar ailesi ile birlikte Marmaris'de tatil yapan Özbey, "Çocuklarla harika bir tatil yaptık bir haftalık. Bu gün Elif'imin karne günü vardı. Karnemizi aldık. Sahnemiz de vardı diye döndük. Bir yandan çocuklara vakit ayırıyorum. Yorucu ama çok keyifli bir süreç.." diye konuştu.  

Merve Özbey anneliği anlattı

 

Yaz'ın gelmesi ve bayramın yaklaşmasıyla beraber konserlerine de devam eden Özbey, "Olabildiğince dinleyicimiz ile buluşacağız. Marmaris, İzmir ve Kıbrıs konserlerimiz var bayramda." dedi.

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