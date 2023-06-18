Merve Özbey anneliği anlattı

Merve Özbey, "Keyfimiz yerinde. Her şey yolunda. Yaza hazırlandık. Çok keyifli bir gece bizleri bekliyor." dedi.

Geçtiğimiz haftalarda bir hafta kadar ailesi ile birlikte Marmaris'de tatil yapan Özbey, "Çocuklarla harika bir tatil yaptık bir haftalık. Bu gün Elif'imin karne günü vardı. Karnemizi aldık. Sahnemiz de vardı diye döndük. Bir yandan çocuklara vakit ayırıyorum. Yorucu ama çok keyifli bir süreç.." diye konuştu.

Yaz'ın gelmesi ve bayramın yaklaşmasıyla beraber konserlerine de devam eden Özbey, "Olabildiğince dinleyicimiz ile buluşacağız. Marmaris, İzmir ve Kıbrıs konserlerimiz var bayramda." dedi.

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