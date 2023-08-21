Merve Özbey hastanelik oldu ve konserlerini iptal etti! Şarkıcı sağlık durumu hakkında bilgi verdi!

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye yatan Merve Özbey, önümüzdeki günlerde vereceği 7 konseri iptal etti.



Bir süre önce geçirdiği ameliyatın ardından oluşan komplikasyon nedeniyle tedavi altına alınan şarkıcı, sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı: “Geçirdiğim operasyon sonrası birtakım komplikasyonlar gelişti. Buna yönelik hastanede devam eden tedavi süreci ve doktorlarımın tavsiyesi ile 30 Ağustos’a kadar olan konserlerimi üzülerek iptal etmek zorunda kaldım. Sağlıklı günlerde yeniden buluşmak ve hep birlikte şarkılar söylemek dileğiyle.” (Hürriyet)

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