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Merve Özbey formunun sırrını açıkladı

Kenan Koçak ile evli olan ve iki çocuğu bulunan Merve Özbey, formunun sırrını açıkladı. İşte detaylar...

Merve Özbey formunun sırrını açıkladı

Merve Özbey, Kenan Doğulu'nun Maximum Uniq Açıkhava’da gerçekleşen sezonun ilk konserini izledi. Muhabirlerin “Sizi çok iyi ve fit gördük. Sırrı nedir?” sorusuna Özbey, “Yememek. Bir de iki çocuk tabii. Hem ev hamımı olmak hem de konserlere koşturmak. Dışarıdan konser vermek çok kolay gibi olsa da bizim öncesinde yolculuklarımız var. Ev, iş, güç koşturmacası derken yemek yemeye zaman olmuyor" yanıtını verdi.

Merve Özbey formunun sırrını açıkladı
Kenan Doğulu hakkında da konuşan Özbey “Benim çocukluk mutluluğum Kenan Doğulu. Bunca yıldır hayatımda ilk kez izleyeceğim. İnanılmaz heyecanlıyım ve aşırı eğlenmek istiyoruz uzun zamanda sonra. Seyirci nasıl eğlendirilir öğreneceğiz biz de büyüklerimizin konserini izleyip.” dedi.

Merve Özbey formunun sırrını açıkladı

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