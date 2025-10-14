  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Mert Demir’in sürprizleri devam ediyor

Ünlü şarkıcı Mert Demir’in sürprizleri devam ediyor. İşte detaylar...

Mert Demir’in sürprizleri devam ediyor

Türk pop müziğinin en güçlü isimlerinden Mert Demir, geçtiğimiz aylarda verdiği unutulmaz lansman konserlerinin şarkılarını sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor.

 Mert Demir’in sürprizleri devam ediyor

Mert Demir’in İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta verdiği lansman konserinde söylediği şarkılardan ilk olarak “14 Bahar” yayınlanmıştı. Geçtiğimiz günlerde Mert Demir’in son albümünün de en beğenilen şarkılarından “Dağıldım Sonunda”nın konser versiyonu müzikseverlerle buluştu.

Mert Demir’in sürprizleri devam ediyor
Mert Demir, hem konser atmosferini dijital dünyaya taşıdığı hem de hayranlarına konser heyecanını yeniden yaşattığı bu özel seride “Senden Nefret Ediyorum” şarkısının da konser kaydını sevenlerinin beğenisine sundu. Sözü ve bestesi Mert Demir imzası taşıyan “Senden Nefret Ediyorum” şarkısının canlı konser kaydı dijital platformlardaki yerini aldı.

 Mert Demir’in sürprizleri devam ediyor

27 Ekim’de Harbiye Açıkhava sahnesinde unutulmaz bir konsere imza atacak olan Mert Demir; bu konserden de sürprizleriyle sevenlerinin karşısında olmayı planlıyor.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Kalaycıoğlu Ailesi'ne umut ışığı
  Gündem

Kalaycıoğlu Ailesi'ne umut ışığı

Tolga Mendi'den hayranlarını sevindiren haber! Formunun sırrını da açıkladı!
  Magazin

Tolga Mendi'den hayranlarını sevindiren haber! Formunun sırrını da açıkladı!

Naz City Hotel Taksim’e uluslararası arenada çifte ödül!
  Hayatın İçinden

Naz City Hotel Taksim’e uluslararası arenada çifte ödül!

Emrah sahnelere dönüyor
  Magazin

Emrah sahnelere dönüyor

Aysu Baçeoğlu’ndan Manifest’e uyarı
  Magazin

Aysu Baçeoğlu’ndan Manifest’e uyarı

Başak Çokan ile magazince...
  Magazin

Başak Çokan ile magazince...