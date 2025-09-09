Mert Demir’den büyük sürpriz!

Türk pop müziğinin en güçlü isimlerinden Mert Demir, geçtiğimiz günlerde verdiği unutulmaz lansman konserlerinin şarkılarını sevenleriyle paylaşmaya hazırlanıyor.

Mert Demir’in İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta verdiği lansman konserinde söylediği ve sonrasında hayranları tarafından yayınlanması için büyük istek alan “14 Bahar” şarkısı, dinleyicilerle buluşuyor. Melih Görgün imzası taşıyan 14 Bahar şarkısı Mert Demir’in yepyeni düzenlemesiyle 10 Eylül’de tüm dijital platformlarda yayında olacak.

Mert Demir, bu sürpriz seri ile hem konser atmosferini dijital dünyaya taşıyacak hem de hayranlarına konser heyecanını yeniden yaşatacak.

Sanatçının lansman konserlerine ait diğer şarkılar da önümüzdeki dönemde dinleyicilerle buluşacak.

