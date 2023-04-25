Mero Türkiye’de

Bir grup arkadaşıyla akşam gezmesine çıkan ünlü rapçi görüntülendikten sonra gazetecilerin sorularına cevapladı.

Mero, “Ben daha önce hiç böyle kimseyle konuşmadım anlamam o yüzden hiç soru sormayın” dedikten sonra Mero, vip aracına binerek kaldığı otelin yolunu tuttu. Mero, Almaya’da yaşıyor.

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