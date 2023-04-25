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Mero Türkiye’de

Türk-Alman rapçi Mero ismi ile tanınan gerçek ismiyle Enes Meral, önceki akşam Kuruçeşme Huqqa isimli mekan çıkışı görüntülendi.

Mero Türkiye’de

Bir grup arkadaşıyla akşam gezmesine çıkan ünlü rapçi görüntülendikten sonra gazetecilerin sorularına cevapladı.

Mero Türkiye’de

 

Mero, “Ben daha önce hiç böyle kimseyle konuşmadım anlamam o yüzden hiç soru sormayın” dedikten sonra Mero, vip aracına binerek kaldığı otelin yolunu tuttu. Mero, Almaya’da yaşıyor.

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