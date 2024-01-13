Her şey sayısal bir düzen içinde

* Sizi tanıdığımız günden beri çalışıyor, araştırıyor, okuyor, geziyor, eğitim alıyor ve üretiyorsunuz. Sizi yeni tanıyacaklar için çok kısa nereden geldiniz nereye gidiyorsunuz?

İstanbul'da doğdum, büyüdüm. 30 yıl boyunca medya sektörünün kurumsal bölümlerinde yöneticilik yaptım. Annemin ve ablamın vefatından sonra, zaten sürekli araştırdığım okuduğum şifalanma alanında profesyonel anlamda ilerlemeye karar verdim. Kişisel Gelişim, NLP, Kuantum, Neuro Format ve Numeroloji konularında eğitimler aldım. Dönem dönem de yeni eğitimler almaya da devam ediyorum. Öğrenmenin ne yaşı ne de sonu var.

* Eğitimde veriyorsunuz?

Evet, eğitim veriyorum.

BU YAZ BOZCAADA’DA " NUMEROLOJİ EĞİTİM ATÖLYELERİ" BAŞLAYACAK

* Hangi alanlarda...

Hem yüz yüze hem online, grup veya birebir farkındalık, numeroloji eğitimleri veriyorum. Farkındalık yaratmak üzere kişiye özel yaklaşık 30 sayfalık analiz hazırlıyorum. Ayrıca atölye çalışmaları yapıyorum. Kamplar ve geziler düzenliyorum. Çok yakında Bozcaada da " Numeroloji Eğitim Atölyeleri” çalışmalarını faaliyete geçireceğim.

* Numeroloji analizini neden yaptırmalıyız ?

Numeroloji, Okültizm’in bir dalı olup, evrenin sayısal bir kurgu içerdiğini, evrendeki hiçbir şeyin rastlantıya dayanmadığını, her şeyin sayısal bir düzen içinde meydana geldiğini varsayar. Sayılarla ilgili çeşitli analitik ve sentetik çalışmalarla, evrendeki ve olaylardaki gizli yasa ve ilkeleri keşfetmeyi amaçlar.

* Daha öncede Bozcaada da butik bir bağ evi otelinizle hizmet veriyorsunuz.

Bu yıl aldığım eğitimler üzerine, eğitime odaklandım, atölye çalışmalarının yapıldığı bir yere dönüştüreceğim. Dönem dönemde sanatla ilgili bazı alanlar üzerine de çalışmalar olacak.

İYİ BİR GEZGİNİM

* "Yol Notları" adında da bir sosyal medya hesabınız var.

Küçük yaşlarımdan itibaren halk oyunları ekibimle uluslararası yarışmalara katıldığım için iyi bir gezginim. İş hayatımda da seyahatlerime devam ettim. Sizin de dediğiniz gibi " Yol Notları " hesabım var ve seyahate gideceklere yol göstericiliği yapıyorum. Kişisel gelişim ile ilgili bilgileri de "yenibirbensevaldemirel" hesabından aktarıyorum.

KİTAPLA BİRLİKTE "MUAZZEZ KIZLARI" ADINDA SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ DE BAŞLADI

* On parmağınızda on marifet maşallah. Yaptıklarınızı saymakla bitiremiyoruz. Annenize hitaben, annenizin hayatını anlatan ve annenizin adını taşıyan "Muazzez" adlı bir kitapta yazdınız...

İltifattınız için teşekkür ederim. Annemin yaşam hikayesini yazdım ve aynı anda “Muazzez Kızları” adında bir sosyal sorumluluk projesi başlattım. Bu proje ile köylerde yaşayan kız çocuklarının eğitimine destek oluyoruz; bugüne kadar 328 kız çocuğunun eğitimine destek olduk, bu sayıyı artırmak için çalışmalarımız devam ediyor. “Bakarsanız bağ bakmazsanız dağ olur." Aynı kendi hayatınız gibi. Minicik bütçeniz de olsa hayatı hep yakalayın kaçırmayın. Mesela ben annem yaşarken kitabı bitirmek istiyordum. Parayla ilgili değil zamanı erteliyordum. Sonuçta kısmet böyleymişe bağladım. Tabii ki alın yazısı, hayırlı zamanlar çok önemli ama her şey sizinle başlıyor, sizinle bitiyor. Kitabımla ilgili de fuarlara imza ve söyleşi günleri organizasyonlarına katılıyorum.

* Yeni bir kitap çalışması var mı?

Evet, şu anda yeni bir kitap üzerine çalışıyorum. Bu kitapla farkındalık yaratmak hedefim.

* Yeni seyahat rotalarınız neler?

Oldum olası Yunanistan’ı çok severim ve bulduğum her fırsatta plansız şekilde yola çıkarım. Bu yıl planlarımda eğitim olduğu için çok fazla seyahatim olmayacak. Nisan ayında Karadeniz’e gideceğim. Sonbaharda yine yollara düşerim.

KARAR VER - UYGULA - DÜŞÜNME

* Yeni yıl için istekleriniz neler?

Ülkemizde yaşam zor, birçok problemimiz var ancak hayat da çok kısa. Farkındalıkla yaşamak gerek. Hep şu kuralı uygularım kendimde, bir konuda önce hayal kurarım, sonra karar veririm ve ne olacak? Nasıl olacak? gibi sorularla sonucu düşünmeden adımlarımı atarım. Yol nereye götüreceğini gösterir.

Bu yüzden KARAR VER - UYGULA - DÜŞÜNME kuralı çok önemlidir. Yaşam kendini sevmekle başlar, dileğim ulaşabildiğim kadar insanın kendini tanıması, sevmesi, değer vermesi, anın keyfini çıkartmasıdır. Kendimizi seversek, gülümseriz, kendimizi seversek etrafımızı da severiz, daha farklı bakarız. Dünyayı sevgi kurtaracak, sevgiyle yapılan her şey başarı ile sonuçlanacaktır. Dünyaya gülümseyelim.

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