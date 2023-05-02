Sefo uyku problemini bakın nasıl çözdü?

Sefo, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.



Tarzıyla dikkat çeken rapçi, kahve ve bitki çayları aldı.



Konserlerden sonra uyuyamadığını belirten Sefo, "Gece uykusu almak istiyorum. Konserlerden sonra uyuyamadığım için, uyutan bitki çayları aldım. Bunları içip, uyumak istiyorum" diye konuştu.



Rapçi, uzun süre bitki çaylarını inceledi.

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