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Sefo uyku problemini bakın nasıl çözdü?

Ünlü rapçi Sefo, konserlerden sonra uyuyamadığını söyledi. Ünlü isim uyku problemini bakın nasıl çözdü? İşte detaylar...

Sefo uyku problemini bakın nasıl çözdü?

Sefo, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

Sefo uyku problemini bakın nasıl çözdü?
Tarzıyla dikkat çeken rapçi, kahve ve bitki çayları aldı.

Sefo uyku problemini bakın nasıl çözdü?
Konserlerden sonra uyuyamadığını belirten Sefo, "Gece uykusu almak istiyorum. Konserlerden sonra uyuyamadığım için, uyutan bitki çayları aldım. Bunları içip, uyumak istiyorum" diye konuştu.

Sefo uyku problemini bakın nasıl çözdü?
Rapçi, uzun süre bitki çaylarını inceledi.

Sefo uyku problemini bakın nasıl çözdü?

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