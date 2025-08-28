  • Video Galeri Foto Galeri
Merdivenden düşen İrem Derici hastanelik oldu!

Kafasına 10 dikiş atılan şarkıcı, Çeşme ve Kıbrıs konserlerini iptal ettiğini açıkladı.

Derici, yüzünde morluklar oluştuğunu belirtti.

