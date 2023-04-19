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Melis Sezen yüzü olduğu marka için çektirdiği fotoğraflarla olay yarattı

Melis Sezen, yüzü olduğu marka için kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncunun fotoğrafları sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte detaylar...

Melis Sezen yüzü olduğu marka için çektirdiği fotoğraflarla olay yarattı

Moda dünyasının en güncel trendlerini koleksiyonlarına yansıtan Derimod’un, yetenek ve ışıltısıyla kampanya yüzü olan Melis Sezen ile yeni reklam filmi yayına girdi.

 Melis Sezen yüzü olduğu marka için çektirdiği fotoğraflarla olay yarattı

Ayakkabı, çanta ve deri ceket konusunda yenilikçi yaklaşımı, koleksiyon gücü ve ulaşılabilir lüks kategorisindeki başarısıyla sektör lideri olan Derimo'’un, son dönemlerde başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından övgü ile söz ettiren Melis Sezen ile hazırladığı yeni reklam filmi yayında...

Melis Sezen yüzü olduğu marka için çektirdiği fotoğraflarla olay yarattı
Derimod için ilk kez Sonbahar-Kış sezonunda kamera karşısına geçen ve markanın İlkbahar-Yaz 2023 sezonunun da yüzü olan Melis Sezen, kampanya filmleri ve fotoğraflara enerjisi, güzelliği ve büyüleyici danslarıyla damga vurdu.

 Melis Sezen yüzü olduğu marka için çektirdiği fotoğraflarla olay yarattı

Yönetmen koltuğunda Senio Zapruder'un yer aldığı ve sezon boyunca toplam 3 ayrı reklam filminden oluşacak Derimod kampanya filmlerinin yayınlanan bu ilk filminde, Derimod'larıyla dans eden Melis Sezen büyüleyici ışıltısı ve hiç bitmeyen enerjisiyle izleyenleri sezonun ritmini tutmaya davet ediyor.

 Melis Sezen yüzü olduğu marka için çektirdiği fotoğraflarla olay yarattı

Ve yine o çarpıcı soruyu soruyor: ‘Senin Derimod’un Hangisi?’

Melis Sezen yüzü olduğu marka için çektirdiği fotoğraflarla olay yarattı

Sezen'in fotoğrafları kısa sürede beğeni topladı.

Melis Sezen yüzü olduğu marka için çektirdiği fotoğraflarla olay yarattı
Oyuncu, binlerce yorum aldı. Sezen, Murat Ünalmış ile başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisiyle izleyiciyle buluştu.

Melis Sezen yüzü olduğu marka için çektirdiği fotoğraflarla olay yarattı

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