 Melis Sezen'den yeni reklam!

Ayakkabı, çanta ve deri ceket konusunda yenilikçi yaklaşımı, koleksiyon gücü ve ulaşılabilir lüks kategorisindeki başarısıyla sektör lideri olan Derimod’un, son dönemlerde başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından övgü ile söz ettiren Melis Sezen ile hazırladığı reklam kampanyasının son reklam filmi yayına girdi.

Derimod İlkbahar-Yaz 2023 sezonunun kampanya yüzü olan ve toplamda 3 reklam filminde rol alan Melis Sezen, enerjisi, güzelliği ve büyüleyici danslarıyla çekimlere damga vurdu. Bu son reklam filminde Derimod’un sıcak yaz günlerine uygun, kadınlara hem konfor hem şıklık katacak sandalet ve terlikleri Melis Sezen ile buluşarak yaz günlerinin hiç bitmeyen enerjisine ritim tuttu.

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