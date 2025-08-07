 Melis Kızılaslan Cennetin Çocukları için imaj değiştirdi

TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan, Motto Yapım imzalı yeni dizi Cennetin Çocukları oyuncu kadrosuna dikkat çekici bir ismi daha ekledi.

Son dönemin yetenekli oyuncularından ve aynı zamanda opera sanatçısı olan Melis Kızılaslan, dizide “Şebnem” karakterine hayat verecek.



Yakında izleyiciyle buluşacak olan Harman Yeri dizisinde Kudret Çandarlı karakteriyle yer alan Kızılaslan, Cennetin Çocukları projesi için de büyük bir heyecan yaşıyor. Usta oyuncu Zafer Algöz’ün canlandıracağı otel sahibi Şeref’in eşi olarak izleyici karşısına çıkacak olan Kızılaslan, rolü için imajında da radikal bir değişikliğe giderek sarışın oldu.



Ayvalık’ta çekimleri devam eden dizinin başrolünde İsmail Hacıoğlu yer alıyor. “Büyük İskender” karakteriyle ekranlara dönmeye hazırlanan Hacıoğlu’na; güçlü bir oyuncu kadrosu ve Soner Caner’in yönetmenliği eşlik ediyor.

Cennetin Çocukları, etkileyici hikayesi ve iddialı kadrosuyla yeni sezona damga vuracak yapımlar arasında gösteriliyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.