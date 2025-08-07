  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Melis Kızılaslan Cennetin Çocukları için imaj değiştirdi

Melis Kızılaslan Cennetin Çocukları için imaj değiştirdi

Melis Kızılaslan Cennetin Çocukları için imaj değiştirdi

TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan, Motto Yapım imzalı yeni dizi Cennetin Çocukları oyuncu kadrosuna dikkat çekici bir ismi daha ekledi.

 Melis Kızılaslan Cennetin Çocukları için imaj değiştirdi

Son dönemin yetenekli oyuncularından ve aynı zamanda opera sanatçısı olan Melis Kızılaslan, dizide “Şebnem” karakterine hayat verecek.

 

Melis Kızılaslan Cennetin Çocukları için imaj değiştirdi
Yakında izleyiciyle buluşacak olan Harman Yeri dizisinde Kudret Çandarlı karakteriyle yer alan Kızılaslan, Cennetin Çocukları projesi için de büyük bir heyecan yaşıyor. Usta oyuncu Zafer Algöz’ün canlandıracağı otel sahibi Şeref’in eşi olarak izleyici karşısına çıkacak olan Kızılaslan, rolü için imajında da radikal bir değişikliğe giderek sarışın oldu.

 

Melis Kızılaslan Cennetin Çocukları için imaj değiştirdi
Ayvalık’ta çekimleri devam eden dizinin başrolünde İsmail Hacıoğlu yer alıyor. “Büyük İskender” karakteriyle ekranlara dönmeye hazırlanan Hacıoğlu’na; güçlü bir oyuncu kadrosu ve Soner Caner’in yönetmenliği eşlik ediyor.

Cennetin Çocukları, etkileyici hikayesi ve iddialı kadrosuyla yeni sezona damga vuracak yapımlar arasında gösteriliyor.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'u aldattığı iddia edilen Berk Oktay hakkında çıkan haberler ve paylaşımlara dava açmaya hazırlanıyor!
  Magazin

Eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'u aldattığı iddia edilen Berk Oktay hakkında çıkan haberler ve paylaşımlara dava açmaya hazırlanıyor!

Özgü Namal'dan doğallık itirafı!
  Magazin

Özgü Namal'dan doğallık itirafı!

Burak Sarımola Kaybolan Yıllar dizisinden ayrıldı
  Magazin

Burak Sarımola Kaybolan Yıllar dizisinden ayrıldı

Gazeteci Toygun Atilla ardından bir tekne enkazı bırakarak kayıplara karışan Mazu Yacht'ın patronu Halit Yukay'ın kayboluşunun sırrını kaleme aldı!
  Gündem

Gazeteci Toygun Atilla ardından bir tekne enkazı bırakarak kayıplara karışan Mazu Yacht'ın patronu Halit Yukay'ın kayboluşunun sırrını kaleme aldı!

Müziğin ve özgürlüğün buluştuğu festival!
  Hayatın İçinden

Müziğin ve özgürlüğün buluştuğu festival!

Boşanma haberlerinden sonra aile fotoğrafını paylaşmıştı! O fotoğrafa Yıldız Çağrı Atiksoy'dan şok hamle geldi!
  Magazin

Boşanma haberlerinden sonra aile fotoğrafını paylaşmıştı! O fotoğrafa Yıldız Çağrı Atiksoy'dan şok hamle geldi!