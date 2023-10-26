  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

"Melis Bilen'in heyecanla beklenen "Let's Do It Now" şarkısı yolda!

Melis Bilen merakla beklenen yeni İngilizce teklisi "Let's Do It Now" ile, müzikseverleri bir kez daha büyülemeye hazırlanıyor. Kendi bestesi ve sözleriyle özel bir çalışma olan bu şarkı, 24 Kasım 2023 tarihinde tüm dijital platformlarda yer alacak. Bu tarihi not almayı unutmayın!

"Melis Bilen'in heyecanla beklenen "Let's Do It Now" şarkısı yolda!

"Let's Do It Now," Melis Bilen'in Amerikalı rap sanatçısı RadetKg ile gerçekleştirdiği benzersiz bir işbirliği. RadetKg'nin etkileyici rap performansı, şarkıya dinamizm ve etkileyicilik katarken, şarkının özgün düzenlemesi yetenekli müzisyen Emrah Türken'e ait.

"Melis Bilen'in heyecanla beklenen "Let's Do It Now" şarkısı yolda!

Aynı zamanda İngiltere'de ikamet eden Melis Bilen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu İngiltere'nin Manchester kentindeki Manchester Konsolosluğu'nun düzenlediği Cumhuriyet Balosu'nda yaşatacak. Gecede İngilizce ve Türkçe şarkılarıyla sahne alacak olan Bilen, aynı zamanda Kasım sonunda yayınlayacağı yeni Türkçe şarkısının hazırlıklarını da şimdiden sürdürüyor.

"Melis Bilen'in heyecanla beklenen "Let's Do It Now" şarkısı yolda!

Geçtiğimiz ay yayınlanan ve çok büyük bir ilgi gören "İmajdır Her Şey" isimli şarkının ardından müzikseverlerin büyük bir heyecanla beklediği "Let's Do It Now" için geri sayım başladı. Melis Bilen'i takip etmeye devam edin ve 24 Kasım'da bu muhteşem şarkıyı kaçırmayın!

 

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

100. yıl 100 tasarım 100 manken
  Magazin

100. yıl 100 tasarım 100 manken

İki ay önce anne olan sunucu Diletta Leotta doğum kilolarını verdi
  Magazin

İki ay önce anne olan sunucu Diletta Leotta doğum kilolarını verdi

Onur Seyit Yaran'ın yeni imajı şaşırttı!
  Magazin

Onur Seyit Yaran'ın yeni imajı şaşırttı!

Ünlü çift İlhan Mansız ile Lela Leyla evlendi
  Magazin

Ünlü çift İlhan Mansız ile Lela Leyla evlendi

Ünlü şarkıcı Emirkan darp edildi
  Magazin

Ünlü şarkıcı Emirkan darp edildi

Bihter'i oynayacak Farah Zeynep Abdullah'tan esprili Bihter paylaşımı
  Magazin

Bihter'i oynayacak Farah Zeynep Abdullah'tan esprili Bihter paylaşımı