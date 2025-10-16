Melik Bilgehan Taşçı’dan ilk solo sergi: Kara Toprak

Genç sanatçı Melik Bilgehan Taşçı, ilk kişisel sergisi “Kara Toprak” ile 4 Ekim Cumartesi günü Ankara’daki Artsan Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu. Anadolu’nun kültürel belleğinin çağdaş sanat diliyle yeniden yorumlandığı sergi, 15 Ekim 2025 tarihine kadar ziyarete açık olacak.

“Kara Toprak”, sanatçının uzun süredir üzerinde çalıştığı “Kara Toprağın Belleği” teması etrafında şekilleniyor. Taşçı, çobanlardan ozanlara, dervişlerden Anadolu insanına uzanan figürleri bireysel kimliklerinden çıkararak kolektif bir hafızanın sembollerine dönüştürüyor. Bu yaklaşım, izleyiciyi hem Anadolu’nun kadim kültürüyle hem de evrensel insani temalarla

buluşturuyor.

Sanatçı, eserlerinde deformasyon ve soyutlama tekniklerini kullanarak figür ve mekân arasındaki sınırları yeniden tanımlıyor. Kepenek, bağlama, saz ve sürü gibi folklorik ögeleri kavramsal bir düzleme taşıyarak onları modern bir anlatı diline dönüştürüyor. Bu sayede izleyici, yalnızca gözlemci değil, anlatının bir parçası haline geliyor. Melik Bilgehan Taşçı, sergiye ilişkin düşüncelerini şu sözlerle özetliyor: “Kara Toprağın Belleği, yalnızca bir sanat pratiği değil; geçmişle gelecek arasında kurulan bir kültürel köprüdür. Her figür, her sembol ve her hikâye, bu toprakların ortak destanını geleceğe taşır.”

Anadolu’nun köklerinden beslenen “Kara Toprak”, yerel hafıza ile çağdaş sanat arasında güçlü bir bağ kurarak, izleyicilere hem geçmişe hem de geleceğe uzanan bir deneyim sunuyor.

