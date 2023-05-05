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Mehmet Yüzüak Diva Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz'ı unutmadı

Usta söz yazarı Mehmet Yüzüak, efsanevi sanatçı Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz'ın kabrini ziyaret etti. İyileşen Yüzüak, soluğu Zincirlikuyu da Necla Poyraz'ın kabri başında aldı.

Mehmet Yüzüak Diva Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz'ı unutmadı

80'li yıllarda Bülent Ersoy ile aynı evi paylaşan, yasaklı yıllarında en yakın dostu olan Mehmet Yüzüak, Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy'un annesi Necle Poyraz'ı 3. ölüm yıldönümünde unutmadı. 80'li yıllarda Bülent Ersoy ile birlikte mahkeme de yargılanan Mehmet Yüzüak, Diva intihara teşebbüs ettiğinde de hastaneye yetiştiren kişi olmuştu. İkili Avustralya turnesine de beraber gitmişlerdi.

Mehmet Yüzüak Diva Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz'ı unutmadı
Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Mehmet Yüzüak, gazeteci Olcay Ünal Sert'e konuşarak iyileştiğini söyledi. Mehmet Yüzüak, kadim dostu Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz Hanımefendiyi unutmadı.

Mehmet Yüzüak Diva Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz'ı unutmadı

Necla Poyraz'ın kabristanını ziyaret ederek dualar okuyan Mehmet Yüzüak sosyal medya hesabından; "Bugün ziyaretine geldim, haklarını helal et bana. Benim haklarım sana helal olsun canım Necla anneciğim." notunu düştü.

Mehmet Yüzüak Diva Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz'ı unutmadı
Güftekâr Mehmet Yüzüak, Zincirlikuyu Mezarlığında Bülent Ersoy'un Annesi Necla Poyraz'ın mezarını ziyaret etti. (Magazinsortie)

Mehmet Yüzüak Diva Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz'ı unutmadı

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