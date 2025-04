 Mehmet Tan ve Elif Akbaş dinleyicisini şaşırttı!

Mehmet Tan ve Elif Akbaş, yeni şarkıları "Yastık Yorgan" ile duygusal bir yıkımı ve içsel bir hesaplaşmayı gözler önüne serdi... Yeni şarkıları, sadece bir ayrılık şarkısı değil; kalpten kalbe, yıkılmış bir ilişkinin ardında bırakılan o boşluğu, o soğuk geceyi anlatan bir haykırış niteliğinde ruhumuza dokunacak...

Mehmet Tan, kendisine ait olan şarkının sözleriyle adeta kalpten kalbe bir köprü kurarken, etkileyici düzenlemesiyle de ayrılığın hüzünlü çehresini gözler önüne seriyor. "Yastık Yorgan", kaybedilen bir aşkın ardından yaşanan yalnızlık ve içsel boşluğun derin izlerini, her notada bir yıkım gibi hissettiriyor dinleyicisine... Elif Akbaş ve Mehmet Tan'ın kusursuz uyumu, şarkının her kelimesine hayat vererek, dinleyicinin ruhuna dokunuyor. Şarkı; sadece bir ayrılığın hikayesini anlatmıyor, aynı zamanda içimizde saklı kalan her bir duyguyu yeniden şahlandırıyor...

İki sanatçının birleşen enerjisi ise, her dinleyişte yeniden farklı bir his uyandırıyor. Elif Akbaş, yıllardır müzik dünyasında kendini kanıtlamış bir isimken, Mehmet Tan son dönemde dikkat çeken yeteneklerden birisi. Birlikte söyledikleri bu şarkı, sadece müzikal bir işbirliği değil, iki ruhun duygusal bir ifadesi gibi...

Şarkının klibi ise, Recep Yenigün'ün yönetmenliğinde çekildi ve görsel anlamda şarkının duygusal yoğunluğunu tam anlamıyla yansıtan bir proje oldu... Klibin her karesi, ayrılığın verdiği boşluk hissini ve yalnızlığın gölgesini izleyiciye hissettiriyor. Elif Akbaş ve Mehmet Tan’ın güçlü seslerinin yanı sıra, klipteki anlatım da şarkının derin anlamını daha da pekiştiriyor.

Mehmet Tan & Elif Akbaş'ın yeni projesi "Yastık Yorgan", Emre Müzik etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında ve klibiyle Net D kanalında yayında!

