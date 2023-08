Mehmet Can Uzun ile barışan Hilal Altınbilek'ten şaşırtan açıklama

Hilal Altınbilek, Akmerkez’de görüntülendi. Yazı tatil yaparak geçirdiğini ifade eden Hilal Altınbilek, “Çok fazla tatil yaptım. En son Sicilya’ya gittim. Güzel de bir ödül aldık. Tatilden sıkıldım” diye konuştu.

“Bir Zamanlar Çukurova” ile Sicilya’da en çok izlenen dizi olan ve 17. “Nations Awards-Thinkingreen Taormina” da ödül alan Hilal Altınbilek, başarı hakkında şöyle konuştu: “Heyecanlı bir gece oldu. Buradaki başarının orada yansıması mutluluk verici. Türk oyuncuların ödül alması gururlandırıyor. Başlıyoruz yavaş yavaş. Benim için daha yolun başındayım.”

Hilal Altınbilek, “Oyunculukta hedef noktanız var mı?” sorusunu “İyi şeyler planlıyorum. Kim planlamaz ki” şeklinde yanıt verdi.

Oyuncu aşk hayatı hakkında da konuştu. Mehmet Can Uzun ile aşk yaşayan Hilal Altınbilek, ilişkilerini sorulması üzerine “İlişki güzel gidiyor. Sonu nereye varır kim bilecek. Şu an her şey çok güzel gidiyor” dedi. Altınbilek, “Kıstaslarınız var mı?” şeklindeki soruya ise “Var ki beraberiz” diye karşılık verdi.

