Hilal Altınbilek'ten mayolu pozlar

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde oynayan Hilal Altınbilek, tatil sezonunu açtı.



Geçtiğimiz günlerde İtalya'da bir programa katılan güzel oyuncu, mayolu karesini yayınladı.

Güzelliğiyle övgü alan Altınbilek, daha sonra selfie yaptığı fotoğrafı da yayınladı.

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