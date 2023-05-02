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Hilal Altınbilek Avrupa'ya mı açılıyor?

Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, yurt dışında projelerinin olduğunu belirtti. İşte detaylar...

Hilal Altınbilek Avrupa'ya mı açılıyor?


Oyuncu Hilal Altınbilek, Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi.

 Hilal Altınbilek Avrupa'ya mı açılıyor?

Yeni projesinin belli olmadığını söyleyen oyuncu, "Bu aralar yurt dışına gidip geliyorum. Oralarda da dizi görüşmelerim var. Projelerim belli olunca açıklarım" dedi.

 Hilal Altınbilek Avrupa'ya mı açılıyor?

Altınbilek, mağazaları gezdikten sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı.

Hilal Altınbilek Avrupa'ya mı açılıyor?

Oyuncu, bir süredir Mehmet Can Uzun ile birlikte...

 

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