 Hilal Altınbilek Avrupa'ya mı açılıyor?



Oyuncu Hilal Altınbilek, Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi.

Yeni projesinin belli olmadığını söyleyen oyuncu, "Bu aralar yurt dışına gidip geliyorum. Oralarda da dizi görüşmelerim var. Projelerim belli olunca açıklarım" dedi.

Altınbilek, mağazaları gezdikten sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı.

Oyuncu, bir süredir Mehmet Can Uzun ile birlikte...

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.