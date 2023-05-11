 Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek photoshop'un dozunu kaçırdı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Züleyha karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hilal Altınbilek, teknede verdiği mayolu pozlarını paylaştı. Bir paylaşımda Photoshop'un dozunu kaçıran oyuncu, takipçilerinin diline düştü.

Altınbilek, siyah mayolu bir fotoğrafında beline photoshop yapmak isterken kolunu yamulttu. Bu durum takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Ünlü oyuncuya takipçileri; 'Elin kırılmış', 'Fotoğrafta o kadar photoshop yapmış ki kolu kırık gibi çıkmış', 'Elin kırılmış diyorlar ama kırılsa duramazdın', 'Mayolu fotoğrafa photoshop yapan arkadaş bir daha yapma lütfen' gibi yorumlar yapıldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.