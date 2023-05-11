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Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek photoshop'un dozunu kaçırdı

Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, teknede çektirdiği fotoğraflarda photoshop'un dozunu kaçırınca takipçilerinin diline düştü. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek photoshop'un dozunu kaçırdı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Züleyha karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hilal Altınbilek, teknede verdiği mayolu pozlarını paylaştı. Bir paylaşımda Photoshop'un dozunu kaçıran oyuncu, takipçilerinin diline düştü.

 Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek photoshop'un dozunu kaçırdı

Altınbilek, siyah mayolu bir fotoğrafında beline photoshop yapmak isterken kolunu yamulttu. Bu durum takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

 Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek photoshop'un dozunu kaçırdı

Ünlü oyuncuya takipçileri; 'Elin kırılmış', 'Fotoğrafta o kadar photoshop yapmış ki kolu kırık gibi çıkmış', 'Elin kırılmış diyorlar ama kırılsa duramazdın', 'Mayolu fotoğrafa photoshop yapan arkadaş bir daha yapma lütfen' gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek photoshop'un dozunu kaçırdı

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