  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan evlendi

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan evlendi. İşte detaylar...

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan evlendi

Mehmet Ali Erbil, altıncı kez nikah masasına oturdu.

 Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan evlendi

Şovmen (68), bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Gülseren Ceylan (26) ile kendi evinde düzenlenen törenle evlendi.

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan evlendi
Erbil, "Söyleyeceklerimizi eyleme dönüştürdük. İlk defa evleniyorum. Kadının fendi oldu" dedi. Ceylan ise, "Mutluyum" diye konuştu.

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan evlendi

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Cemre Baysel milyonluk aracıyla görüntülendi
  Magazin

Cemre Baysel milyonluk aracıyla görüntülendi

Sinan Akçıl anneannesini kaybeden Aslıhan Karalar'ı yalnız bırakmadı
  Gündem

Sinan Akçıl anneannesini kaybeden Aslıhan Karalar'ı yalnız bırakmadı

Merdivenden düşen İrem Derici hastanelik oldu!
  Gündem

Merdivenden düşen İrem Derici hastanelik oldu!

Arzu Gündoğdu'nun toplantı arası Nişantaşı şıklığı
  Cemiyet

Arzu Gündoğdu'nun toplantı arası Nişantaşı şıklığı

Yasmin Erbil'in AVM tarzı!
  Magazin

Yasmin Erbil'in AVM tarzı!

Demir Demirkan müzisyenlerin neden emekli olamayacağını açıkladı!
  Magazin

Demir Demirkan müzisyenlerin neden emekli olamayacağını açıkladı!