 Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan evlendi

Mehmet Ali Erbil, altıncı kez nikah masasına oturdu.

Şovmen (68), bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Gülseren Ceylan (26) ile kendi evinde düzenlenen törenle evlendi.



Erbil, "Söyleyeceklerimizi eyleme dönüştürdük. İlk defa evleniyorum. Kadının fendi oldu" dedi. Ceylan ise, "Mutluyum" diye konuştu.

