  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

MasterChef’te "Neden kadın jüri yok?' sorusu gündemi salladı!

MasterChef’te "Neden kadın jüri yok?' sorusu gündemi salladı!

MasterChef’te "Neden kadın jüri yok?' sorusu gündemi salladı!

Başak Okşak’tan MasterChef’e Kadın Jüri Çağrısı! Balçiçek İlter’in TYT Türk’teki “Sormazsam Olmaz” programına konuk olan gastronomi gazetecisi Başak Okşak, canlı yayında dikkat çeken bir tartışmanın fitilini ateşledi.

 MasterChef’te "Neden kadın jüri yok?' sorusu gündemi salladı!

İlter’in “MasterChef’te neden bir kadın jüri yok?” sorusuna Okşak, şu yanıtı verdi: “Medyanın öncelikle bunu sorgulaması gerekiyor; sadece Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlarla ilgili bir şeyler yapmak yerine. Üç şefimiz de çok kıymetli, hepsini ayrı ayrı sever ve saygı duyarım. Bununla birlikte o yarışmada bir sürü kadın aday var ve orada gerçekten çok iyi bir profil kadın olmalı. Çünkü MasterChef, Türkiye’deki yemek kültürünü çok ciddi anlamda etkiliyor.”

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Şevval Şahin: Bu koleksiyon bana içimdeki ateşi hatırlattı
  Magazin

Şevval Şahin: Bu koleksiyon bana içimdeki ateşi hatırlattı

Adresi Olmayan Ev yılın son haftasında seyirciyle buluşuyor
  Magazin

Adresi Olmayan Ev yılın son haftasında seyirciyle buluşuyor

İzzet Yıldızhan akıllı sağlık bilekliğini kolundan çıkarmıyor
  Magazin

İzzet Yıldızhan akıllı sağlık bilekliğini kolundan çıkarmıyor

Gökhan Taş’tan duygusal bir hikâye: Ben Bir Daha yayında!
  Magazin

Gökhan Taş’tan duygusal bir hikâye: Ben Bir Daha yayında!

Mabel Matiz 2025’in son Harbiye konserinde sahnedeydi  
  Magazin

Mabel Matiz 2025’in son Harbiye konserinde sahnedeydi  

Tanyeli'nin kardeşi Seda Jürin hayatını kaybetti
  Gündem

Tanyeli'nin kardeşi Seda Jürin hayatını kaybetti