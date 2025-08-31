  • Video Galeri Foto Galeri
Madrigal ile 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu!

Bodrum Belediyesi’nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında, Türkiye'nin en başarılı alternatif pop gruplarından Madrigal, Bodrum Belediye Meydanı’nda sahneye çıktı.

Yoğun ilgi gören konsere binlerce vatandaş katıldı. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Madrigal’i, “Sizleri Türkiye’nin en sevilen grubu Madrigal ile baş başa bırakıyoruz” sözleriyle anons ederek sahneye davet etti.

Madrigal en yeni şarkılarının yanı sıra İzmir Marşı’nı da Bodrumlularla birlikte büyük bir coşkuyla söyledi. Madrigal, konser boyunca sevilen şarkılarını konser alanını dolduran binlerce müzik severle birlikte hep bir ağızdan söyledi.

