 Mabel Matiz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Perperişan şarkısına erişim engeli talebinde bulunmasına açıklama yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Mabel Matiz’in “Perperişan” şarkısına erişim engeli talebi etti.

Şarkıcı, Instagram'dan açıklama yaptı.

Matiz, "Şaşkınlıkla izliyorum" dedi.

