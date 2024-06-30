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Linet’i rahatsızlığı engellemedi

Linet, önceki gece Maslak 1453'deki Yeni Gazino'da sahne aldı.

Linet’i rahatsızlığı engellemedi

Hastalığından dolayı sahnesini iptal etmek isteyen Linet, ardından da rezervasyonların doluluğu sebebiyle vazgeçti.

Linet’i rahatsızlığı engellemedi

İğne ile sahneye çıkan Linet, sevenlerine rahatsızlığına rağmen unutulmaz bir gece yaşattı. 

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