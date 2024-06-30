Linet’i rahatsızlığı engellemedi

Hastalığından dolayı sahnesini iptal etmek isteyen Linet, ardından da rezervasyonların doluluğu sebebiyle vazgeçti.

İğne ile sahneye çıkan Linet, sevenlerine rahatsızlığına rağmen unutulmaz bir gece yaşattı.

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