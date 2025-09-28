  • Video Galeri Foto Galeri
Leyla ile Mecnun Değil dalya yaptı!

Leyla ile Mecnun Değil dalya yaptı! İşte detaylar...

Bülent Emrah Parlak ve Elit Andaç Çam’ın sahneye koyduğu Leyla ile Mecnun Değil tiyatro oyunu, 100. temsilini Baba Sahne’de gerçekleştirdi.

Oyun sonrasında sahnede pasta kesen ikili, seyircilerle birlikte bu özel anı kutladı.

Yakın dostları Füsun Demirel, Alican Ulusoy, Ali Rıza Kubilay ve Atılgan Gümüş’ün de izlediği gösteri büyük alkış aldı.

Seyirciyi selamlayan Parlak ve Çam, sahnede 100. oyunun pastasını üfleyerek dalya yaptı.

8 YILDA 1000 OYUN NEDEN OLMASIN?
Kutlama sonrası konuşan Bülent Emrah Parlak ve Elit Andaç Çam, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“İki yılda 100. oyuna ulaştık. Anadolu ve Avrupa dahil kıtalar arası bir serüven yaşadık. 8 yıl daha devam edersek neden 1000. oyunu sergilemeyelim?”

SONRAKİ OYUNU BERABER OYNAYALIM
Usta sanatçı Füsun Demirel ise kuliste genç oyuncuları tebrik ederek, Elit Andaç Çam’ın performansını çok beğendiğini söyledi. Demirel, “Bu oyun biterse bir dahaki oyunda onlarla beraber oynamak istiyorum” diyerek desteğini dile getirdi.

Günümüz kadın-erkek ilişkilerini ve hayata dair meseleleri farklı açılardan ele alan Leyla ile Mecnun Değil, Bülent Emrah Parlak’ın hem yazıp hem oynadığı bir komedi olarak tiyatroseverlerden tam not almaya devam ediyor.

